Кабмін схвалив постанову про дистанційну оплату "комуналки" для пенсіонерів

Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови, якою для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги передбачено інструменти для дистанційної оплати за житлово-комунальні послуги.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 8 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зазначений проєкт постанови розроблений з метою надання нашим пенсіонерам і тим одержувачам соціальних виплат, які сьогодні не мають змоги заплатити за житлово-комунальні послуги, тобто ми їм хочемо запропонувати інструменти дистанційної оплати і задовольнити їх соціально-побутові потреби в умовах карантину», - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що згідно з проєктом постанови запроваджується за сприяння 43 уповноважених банків та Укрпошти експериментальний проєкт, яким пропонуються інструменти для здійснення дистанційної оплати за житлово-комунальні послуги, не виходячи з дому.

«Кожен, хто отримує пенсію або соціальну виплату, буде інформований про можливості заплатити за житлово-комунальні послуги через банківські установи або Укрпошту», - сказала міністр.

Окрім того, додала вона, Укрпошта дасть можливість нашим громадянам оплачувати за житлово-комунальні послуги або безпосередньо листоноші під час отримання пенсії , грошової допомоги або замовивши таку послугу через телефон гарячої лінії Укрпошти.

«Крім того, ми хочемо, щоб Укрпошта доставляла кошти додому тим одержувачам пенсії та грошової допомоги, які її раніше отримували у відділеннях Укрпошти, а зараз ми хочемо, щоб це було або додому, або тим, у кого є карточки, через банківську установу - через грошовий переказ», - додала Лазебна.

За її словами, у вказаній постанові уряд також рекомендує банкам створити можливості для зняття готівки в торговельних мережах через платіжні термінали одержувачам пенсій і допомог з банківських карток.

«І головна наша ідея в цій постанові - ми створюємо інформаційну платформу, яку ми називаємо «Допомога поруч». Це централізований банк даних усіх потреб тим людям, які сьогодні знаходяться вдома, не мають можливості виходити. Ми будемо формувати заявки на цьому сервісі, ми будемо працювати з місцевими органами влади, з органами місцевого самоврядування і також долучатимемо небайдужий соціально-відповідальний бізнес, громадські організації, волонтерів, благодійників, які будуть нам допомагати виконувати і реалізовувати заявки тих людей, які там реєструватимуться», - розповіла Лазебна.

Своєю чергою Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував підтримати постанову і спільно з Укрпоштою, міністерством соціальної політики, економіки, фінансів, внутрішніх справ та інфраструктури доопрацювати документ, а саме - напрацювати чіткий механізм щодо можливості доставки пенсій.