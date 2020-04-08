Кияни заборгували майже 6 мільярдів за "комуналку"

Кияни заборгували за житлово-комунальні послуги майже 6 мільярдів гривень.

Про це під час брифінгу сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом на сьогоднішній день заборгованість киян за комунальні послуги - це вивезення сміття, послуга з утримання будинку, прибудинкової території, опалення, гаряче водопостачання, 6 мільярдів гривень", - сказав Пантелеєв.

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Він зазначив, що на сьогодні є тенденції щодо зменшення рівня оплати за комунальні послуги.

"Ми розуміємо причини, вони є об'єктивними на сьогоднішній день, але все ж таки наше спільне завдання не допустити перебоїв з наданням комунальних послуг, адже наша з вами плата за комуналку - це більшою частиною заробітня платня того персоналу, який працює на підприємстві. Тому всіх, хто мають можливість, ми просимо не забувати про сплату за комунальні послуги", - наголосив столичний чиновник