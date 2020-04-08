Уряд продовжив на час карантину надання державної соцдопомоги

Кабінет міністрів України продовжив на період карантину строки звернення по державну соціальну допомогу та її виплати.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 8 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, проєкт постанови розроблений на виконання закону, який був ухвалений на останній черговій сесії Верховної Ради, спрямованого на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій для громадян та бізнесу.

"Що ми пропонуємо проєктом акта. Перше, ми хочемо продовжити на період карантину виплати соціальної допомоги, які було призначено раніше без необхідності особистого звернення громадян до органів соціального захисту", - зазначила Лазебна.

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Друге, за її словами, пропонується продовжити виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю і особам з інвалідністю, у яких строк перегляду вже пропущено.

"І третє – ми продовжуємо строк звернення на період карантину на 1 місяць після дати його завершення також для цих всіх виплат. Оскільки тим законом не встановлено конкретно, на який період продовжуються виплати, то хочу внести пропозицію до пункту 1 цієї постанови і написати, що на період карантину та 30 днів після будуть здійснюватися всі ці виплати", - повідомила Лазебна.

Кабінет міністрів підтримав вказаний проєкт постанови.