Майже 70% українців вважають карантин ефективним

Майже 70% українців вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки. Дещо частіше неефективними вважають карантинні заходи мешканці півдня та сходу, молодші опитані та чоловіки. При цьому, майже 80% опитаних підтримують рішення уряду про продовження карантину до 24 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначила, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Частіше про повне самообмеження зазначали жителі центру, жінки та представники найстаршої вікової групи.

Попри карантин, 18% опитаних повідомили, що виходять з дому кілька разів на день, 31% – один раз на день. Водночас 43% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 7% – взагалі намагаються не виходити. Частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали жителі міст, жінки та найстарші опитані.

Головною причиною виходу на вулицю опитані зазначили похід в магазин за продуктами (73%). 28% – виходять через необхідність роботи, стільки ж – через похід в аптеку. По 5-7% зазначили, що виходять на вулицю, щоби прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами. По 3-4% виходять через зустрічі з друзями та знайомими або задля візиту до лікаря.

52% заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5-ти днів, за умови запровадження заборони на вихід з дому. 12% – заявили, що можуть побути вдома 4-5 днів, 20% – 2-3 дні, 10% – не більше одного дня. Найбільше останніх серед чоловіків, бідніших та заможних респондентів. Цікаво, що серед останньої категорії також найбільше тих, хто готовий бути на домашньому карантині більше 5-ти днів.

Водночас 42% опитаних зазначили, що мають захисні маски в достатній кількості, 39% – мають але недостатньо, 19% – не мають взагалі. 57% заявили, що мають вдома дезінфекційні засоби в достатній кількості, 29% – мають, але недостатньо, 14% – не мають. Захисні рукавиці в достатній кількості мають 40% респондентів, в недостатній – 23%, не мають взагалі – 37%. Частіше захисні та дезінфекційні засоби використовують жителі західних та центральних регіонів, містяни, жінки та молодші респонденти. Ті, що їх мають в достатній кількості, користуються ними частіше.

Згідно з опитуванням, три чверті опитаних хвилюються через те, що хтось з їхнім близьких захворіє коронавірусом, водночас про своє власне здоров’я хвилюються менше (58%), а 42% – не хвилюються.

При цьому 44% респондентів оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 23% – як напружений. Вищий рівень тривожності фіксується серед жінок та старшого населення. 80% опитаних оцінюють протягом останнього тижня відносини з людьми, з яким проживають, як спокійні, лише 8% – як напружені.

Оцінюючи інформацію, яку подають українські засоби масової інформації, 38% опитаних вважають, що вони ситуацію применшують, 23% вважають, що подання новин є об’єктивним, 19% – думають, що інформацію перебільшують. 21% – не змогли відповісти на це запитання.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, в рамках карантину закрито ТРЦ, театри, кінотеатри, заклади громадського харчування, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.