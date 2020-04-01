Поширення коронавірусу: українці оцінили реакцію Зеленського

Реакцію Президента Володимира Зеленського на загрозу поширення коронавірусу в Україні вважають ефективною 56% українців, 30% – дають протилежні оцінки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"56% опитаних вважають реакцію Президента Зеленського на загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні ефективною, 30% – дають протилежні оцінки", - йдеться у повідомленні.

Стосовно Міністерства охорони здоров’я, то 38% опитаних вважають дії відомства ефективними, 46% – неефективними. Щодо Міністерства внутрішніх справ, то 37% вважають дії цієї інституції ефективними, 33% – неефективними, 30% – не змогли оцінити.

Щодо ефективності дій Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то 44% опитаних було важко відповісти на це питання. 30% – оцінили його дії як ефективні, 26% – як неефективні. За останні два тижні оцінки ефективності дій зазначених інституцій стосовно реакції на загрозу коронавірусу зросли.

При цьому 53% опитаних переконані, що влада, подаючи інформацію про поширення коронавірусу, применшує ситуацію. 21% вважають, що ця інформація є об’єктивною, 11% переконані, що в цій інформації є перебільшення.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомлялося, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.