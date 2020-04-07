У Запоріжжі користуватись громадським транспортом можна лише за спецперепустками

У Запоріжжі користуватись громадським транспортом можна лише за спецперепустками

Укрінформ
У Запоріжжі посилюють карантинні заходи і з 8 квітня вводять спеціальні перепустки для користування громадським транспортом.

Про це повідомляє Запорізька міська рада.

«З 8 квітня проїзд громадським транспортом буде дозволено виключно за перепустками. Мета – зменшити скупчення людей, які користуються громадським транспортом», - повідомили в мерії.

Таке рішення було прийняте на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Користуватися громадським транспортом за спецперепустками зможуть працівники підприємств, установ, організацій, які належать до тих сфер, що мають працювати в умовах карантину. Зокрема, тих, які відповідають за продовольче, енерго та водозабезпечення, охорону здоров’я, підприємств критичної інфраструктури, які мають безперервний цикл виробництва.

Відповідний перелік передбачено Постановою Кабінету міністрів України.

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Всі інші запоріжці у період карантину мають залишатися вдома, виходячи лише за крайньої необхідності до найближчого магазину, аптеки тощо.

Як повідомлялось, у Запоріжжі діагностовано 12 випадків зараження на коронавірус.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.

Фото: zp.gov.ua

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