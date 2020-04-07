У Запоріжжі користуватись громадським транспортом можна лише за спецперепустками

У Запоріжжі посилюють карантинні заходи і з 8 квітня вводять спеціальні перепустки для користування громадським транспортом.

Про це повідомляє Запорізька міська рада.

«З 8 квітня проїзд громадським транспортом буде дозволено виключно за перепустками. Мета – зменшити скупчення людей, які користуються громадським транспортом», - повідомили в мерії.

Таке рішення було прийняте на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Користуватися громадським транспортом за спецперепустками зможуть працівники підприємств, установ, організацій, які належать до тих сфер, що мають працювати в умовах карантину. Зокрема, тих, які відповідають за продовольче, енерго та водозабезпечення, охорону здоров’я, підприємств критичної інфраструктури, які мають безперервний цикл виробництва.

Відповідний перелік передбачено Постановою Кабінету міністрів України.

Всі інші запоріжці у період карантину мають залишатися вдома, виходячи лише за крайньої необхідності до найближчого магазину, аптеки тощо.

Як повідомлялось, у Запоріжжі діагностовано 12 випадків зараження на коронавірус.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.

Фото: zp.gov.ua