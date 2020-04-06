Запоріжжя знайшло “шпаринку” в постанові Кабміну, щоб не зупиняти маршрутки

В Україні постановою Кабміну заборонені перевезення пасажирів автобусними маршрутами, які працюють в режимі маршрутного таксі. В Запорізькій міськраді запевнили, що в місті такого транспорту немає.

Про це журналістам повідомив директор департаменту правового забезпечення міської ради Валерий Зломинога.

«Якщо уважно читати постанову Кабміну, то певні заборони стосуються саме автомобільних транспортих засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі. Тобто, той режим, при якому маршрутне таксі може зупинятись за вимогою, а не лише на зупинкових комплексах. Саме про ці транспортні засоби йде мова у постанові. В Запоріжжі в режимі маршрутного таксі транспорт не працює. Маршрутки працюють у звичайному режимі. Тож, обмеження на них не розповсюджуються», - пояснив Зломинога.

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Він також додав, що міська влада Запоріжжя в жодному випадку не саботує постанову Кабміну.

Сьогодні на маршрутах міста працює 430 одиниць приватного транспорту (маршруток), до карантину їх виходило 840 одиниць, а також 130 одиниць комунального транспорту.

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Всі водії працюють в масках, пасажирам дозволено входити до салону громадського транспорту також лише в масках чи респіраторах.

За інформацією лабораторного центру МОЗ, в області станом на 10:00 6 квітня зафіксовано 41 випадок захворювання на коронавірус, 6 людей уже одужали.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.

Як повідомлялося, згідно з постастановою Кабінету міністрів, відсьогодні посилюються карантинні обмеження, в тому числі щодо роботи громадського транспорту.