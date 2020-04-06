В Україні відсьогодні посилили карантин

В Україні з 6 квітня посилюються вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

Кабінет міністрів опублікував постанову № 255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів в Україні, які будуть діяти із 6 по 24 квітня.

Зокрема, під час карантину діятиме заборона на:

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

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Нагадаємо, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.