У Запоріжжі на карантин закривають острів Хортиця

У Запоріжжі силами поліції та Національної Гвардії вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту на острів Хортиця.

Про це йдеться в офіційній заяві Адміністрації Національного заповідника "Хортиця".

"З понеділка, 6 квітня, людям, які не будуть дотримуватись правил, вже загрожують штрафи у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень, а посадовим особам – від 34 000 до 170 000 гривень. Згідно з рішенням Обласного Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (протокол №2), силами поліції та Національної Гвардії України вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг (крім мешканців, та працівників установ, що розташовані на о. Хортиця)", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація заповідника звертається до усіх мешканців та працівників установ: мати при собі документ, що засвідчує ваше проживання або роботу в межах острову Хортиця. Рідним та близьким, що відвідують родичів, які мешкають на Хортиці, просять повідомляти працівникам поліції та Національної Гвардії прізвище та адресу, які будуть перевірятись відповідно до даних Квартальних комітетів.

Термін обмежень діє до 24.04.2020 року, або до особливих розпоряджень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

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Нагадаємо: станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вже 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.