Гіди влаштують карантинні онлайн-мандри українськими містами

У мережі запустять проєкт "Карантин Мандри", в межах якого проводитимуться онлайн-екскурсії різними українськими містами.

Про це повідомила гід із Києва, автор ідеї Софія Грабовецька в Facebook.

"Українські гіди об'єдналися, аби влаштувати неймовірні online-подорожі нашою країною упродовж карантинного квітня. Ми, екскурсоводи, дуже сумуємо за допитливими туристами та можливістю знайомити їх із нашими містами. Тож зустрічайте проект #карантинмандри", – написала Грабовецька.

Наразі анонсовано 17 онлайн-екскурсій, що відбуватимуться під час карантину вже від 3 квітня. Екскурсії проводитимуть українські гіди із різних міст: Харкова, Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Вилкова, Вінниці, Луцька, Мукачева, Маріуполя, Запоріжжя, Львова, Херсона.

Кожен гід даватиме тему й лінк на віртуальну прогулянку на власній facebook-сторінці за день до ефіру.

"Екскурсії відбуватимуться з балконів/вікон/диванів/авто/вулиць. З презентаціями, жестами, харизмою. Словом, будуть дуже різними", – зауважила Грабовецька.

Робочі мови – українська та російська. Всі екскурсії будуть безкоштовними.