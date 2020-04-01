Первоцвіти й загадковий камінь: на Хортиці проведуть серію онлайн-екскурсій

У Національному заповіднику "Хортиця" в період карантину вирішили регулярно проводити онлайн-екскурсії об’єктами історико-культурного комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Хортицького заповідника.

"Друзі, запускаємо для вас серію онлайн-екскурсій Хортицею. У Вас є унікальна можливість безкоштовно та не виходячи з дому зручно влаштуватись біля екранів з філіжанкою кави й слухати екскурсії від найкращих гідів заповідника. На екскурсіях Ви побачите "Запорозьку Січ", святилища Хортиці, первоцвіти, Музей судноплавства та навіть загадковий Чорний камінь, до якого, крім онлайн-трансляцій, ніяк не дістатись!", – йдеться в повідомленні.

Трансляції проводитимуться на офіційних сторінках заповідника у Facebook та Instagram @n.z.hortica з хештегом #Хортиця_онлайн. Записи викладатимуться на каналі Національного заповідника "Хортиця" в YouTube.

Чергову мандрівку на відстані організатори обіцяють провести 6 квітня о 12:00.

Як повідомляв Укрінформ, перша онлайн-екскурсія від Національного заповідника "Хортиця" відбулася з Будинку кошового отамана Запорозької Січі. Її можна переглянути за посилання.