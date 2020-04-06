Помер священник, який був першим хворим із COVID-19 на Тернопільщині

Вранці 6 квітня помер священник Олег Вінницкий, який був першим зафіксованим хворим на COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомляє у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами посадовця, отець Олег, не знаючи що він інфікований, проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувся з вірянами.

Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватись з близько 500 людьми.

"Сьогодні Тернопільщина є одним із епіцентрів розвитку епідемії в Україні. Сьогодні там зарєстровано 160 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Приношу свої співчуття рідним та близьким Олега Вінницкого. Він ні в чому не був винний. Він не знав, що він заражений такою небезпечною хворобою, як коронавірус. Але його приклад демонструє, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів та аптек. Царство небесне і вічний спокій отцю Олегу", - написав Геращенко.

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Як повідомлялося, 25 березня у Тернопільській області помер чоловік 1963 р.н., який, імовірно, міг заразитися від інфікованого священника під час похорону 9 березня.

За словами свідків, у поминальному обряді брали участь близько 70 осіб.

Під час епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що з початку березня священник контактував загалом близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів.

Сам інфікований священник перебував у реанімації Тернопільської клінічної лікарні в тяжкому стані, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

За даними Worldmeters, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.

В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 – одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.