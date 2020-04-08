Прокуратура Києва зреагувала на візит Денісової до Лук'янівського СІЗО

Після відвідин омбудсменом Людмилою Денісовою Лук'янівського СІЗО столична прокуратура проведе службове розслідування щодо недотримання заходів протидії коронавірусу.

Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець

«За результатом сьогоднішнього візиту омбудсмена Людмили Денісової в ДУ «Київський слідчий ізолятор» прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування щодо виявлених фактів недотримання службовими особами установи санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Максимець зазначила, що лише тиждень тому за участі представника прокуратури, київської міської медичної служби та адміністрації СІЗО була проведена екстрена нарада щодо готовності установи до протидії поширенню коронавірусу.

Також був проведений моніторинг смертності засуджених та осіб, узятих під варту, які перебували в СІЗО з початку року. Жодного випадку смерті ув’язненого, яка була б пов’язана з гострою респіраторною хворобою, за цей час в установі не трапилося.

«Протиепідемічними заходами передбачено щоденна дезінфекція та наскрізне провітрювання житлових та господарських приміщень СІЗО, температурний скринінг персоналу та ув’язнених тощо. У ході службового розслідування буде перевірено стан дотримання цих та інших протиепідемічних заходів у Київському СІЗО», - додала Максимець.

Як повідомлялося, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала Лук'янівське СІЗО.

За результатами моніторингового візиту встановлено невиконання Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом.

Омбудсмен зазначила, що надала рекомендації керівництву пенітенціарної установи для виправлення ситуації та убезпечення працівників і в'язнів від поширення коронавірусної інфекції.