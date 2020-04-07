Боротьба з коронавірусом: Денісова знайшла порушення у Лук'янівському СІЗО

У Лук'янівському СІЗО не виконують план протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомила у Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За результатами моніторингового візиту у ДУ «Київський слідчий ізолятор» щодо вивчення стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановлено невиконання Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, на 2020 рік, затвердженого спільним наказом державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та Департаменту від 12.03.2020 № 57/ОД/8/ОД-20», - написала вона.

Омбудсмен зазначила, що надала рекомендації керівництву пенітенціарної установи для виправлення ситуації та убезпечення працівників установи і тюремного населення від поширення коронавірусної інфекції.

Також за результатом перевірки Омбудсмен направить до Мін'юсту акти реагування з відповідними рекомендаціями.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.