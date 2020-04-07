Протидія коронавірусу: Денісова перевіряє Лук'янівське СІЗО

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми приїхали до державної установи "Київський слідчий ізолятор", щоб перевірити дотримання прав ув'язнених, і в тому числі заходи щодо нерозповсюдження інфекції COVID-19", - написала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр на COVID-19.