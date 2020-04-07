Протидія коронавірусу: Денісова перевіряє Лук'янівське СІЗО
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Укрінформ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова проводить перевірку дотримання прав ув'язнених у Київському слідчому ізоляторі.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Ми приїхали до державної установи "Київський слідчий ізолятор", щоб перевірити дотримання прав ув'язнених, і в тому числі заходи щодо нерозповсюдження інфекції COVID-19", - написала Денісова.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр на COVID-19.