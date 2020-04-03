В Україну з Китаю загалом прибули 5 літаків із медзасобами — заступник керівника ОП

В Україну з Китаю загалом прибули 5 літаків з медзасобами для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це розповів секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз у нас здійснено п'ять польотів, окремо шостим польотом забрали допомогу від Червоного Хреста з Женеви. Загалом п'ять польотів було здійснено до Китаю...Ми привезли 250 тисяч ПЛР-тестів, 150 тисяч експрес-тестів, 358 респіраторів для лікарів, які працюють в інфекційних лікарнях та швидких допомогах, 41 тисяча костюмів одноразових, 40 тисяч окулярів", - сказав Тимошенко.

Він додав, що також було завезено багато інших необхідних засобів захисту, і наголосив, що наразі ПЛР-тестів у лабораторіях достатньо на цей і наступний тиждень.

Тимошенко також зауважив, що в Україні всі підприємства, які можуть виготовляти маски для населення - працюють на повну потужність, але цього вкрай недостатньо для України, тому і запустили так званий "повітряний міст" з Китаєм: "Ми туди кожного дня відправляємо літаки, і вони привозять різні засоби захисту"

"Ми фактично ділимо весь вантаж на три категорії. Перша - те, що ми веземо за потреби МОЗ до всіх закладів охорони здоров'я - маски, респіратори, окуляри тощо. Друга партія - це те, що везе соціально відповідальний бізнес, який хоче допомагати регіонам. Ми допомагаємо цьому бізнесу літаками. Наприклад, завдяки Петру Олексійовичу (Порошенку - ред), вони закупили 10 тисяч костюмів - ми допомогли літаком. Третій вид - вантаж для аптечних мереж", - пояснив Тимошенко.

Він зауважив, що аптечні мережі самі оплачують літаки, на яких везуть комерційний вантаж, а влада сприяє якнайшвидшій організації таких рейсів.

Тимошенко додав, що також влада домовилася з великим київським виробництвом, яке випускає багаторазові костюми захисту і вони "зараз відвантажують 12 тисяч костюмів, це халати та комбінезони". Він уточнив, що ці костюми отримають швидкі допомоги та інфекційні лікарні.

За інформацією Тимошенка, наступний літак із медичними засобами в Україні очікують у понеділок.

Як відомо, раніше Президент Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

В Україні станом на 22.00 п’ятниці, 3 квітня, зареєстровано 1072 випадки зараження коронавірусом, 27 осіб померли.