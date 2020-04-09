Карантин продовжать до початку травня - Федоров

Кабмін планує продовжити карантин до травня, але водночас очікується поступове послаблення обмежувальних заходів.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час прямої трансляції ютуб-каналу FranchTV.

"Офіційно - до 20-х чисел квітня, але точно буде подовження до травня. Однак з початку наступного місяця буде послаблення: для деяких магазинів, транспорту тощо", - вказав Федоров.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції. Згодом уряд продовжив карантин до 24 квітня. З 6 квітня обмежувальні заходи було посилено.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде тільки у травні, у разі зниження кількості випадків Covid-19.

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Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними МОЗ, підтверджено 1892 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.