У Кабміні запевнили, що останні зміни до карантину - не послаблення

Зміни до умов карантину, ухвалені урядом 8 квітня, не є його послабленням, а покликані уточнити деякі правила.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов "Громадському".

«Однозначно це - не послаблення, ми врегулювали фактично речі, які були прописані 6 квітня, в нас виникла потреба уточнення по категоріях 60+ (років — ред.), бо достатньо багато людей віком поза 60 виконують ті чи інші представницькі функції», — сказав він.

Міністр уточнив, що це, зокрема, керівники сільських, селищних і міських рад, секретарі таких рад, судді, військові та працівники Збройних Сил, які забезпечують обороноздатність країни.

«Це стосується працівників оборонних підприємств, де, на жаль, нема де правди діти, люди пенсійного і постпенсійного віку зараз складають достатньо велику частину», — зазначив Немчінов.

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Він додав, що також було багато звернень від місцевої влади щодо забезпечення життєдіяльності комунальної галузі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у четвер опублікував постанову від 8 квітня про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

У вказаних змінах уряд уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції, тощо.