ВООЗ оновила інформацію щодо механізмів передачі коронавірусу

ВООЗ оновила інформацію щодо механізмів передачі коронавірусу

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що ВООЗ не змінює свою позицію і шляхи передачі хвороби залишаються такими, як і були - крапельний та контактний.

"Всесвітня організація охорони здоров'я вчора випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби. Ключова річ, ВООЗ не змінює свою позицію. Шляхи передачі залишаються такими як були - повітряно-крапельний та контактний. В тому числі коли ми говоримо про повітряно-крапельний, в першу чергу це крапельний. Збудник коронавірусної хвороби не передається аерогенним шляхом. Тобто він передається тільки в крапельках, крапельки великого розміру, які відразу осідають на поверхні, і через ці поверхні, коли людина контактує руками і потім доторкується до слизової, може потрапити до організму людини і інфікувати цю людину", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що треба спрямовувати всі зусилля на запобігання виникнення хвороби саме через крапельний механізм передачі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.

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