ВООЗ оновила інформацію щодо механізмів передачі коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що ВООЗ не змінює свою позицію і шляхи передачі хвороби залишаються такими, як і були - крапельний та контактний.

"Всесвітня організація охорони здоров'я вчора випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби. Ключова річ, ВООЗ не змінює свою позицію. Шляхи передачі залишаються такими як були - повітряно-крапельний та контактний. В тому числі коли ми говоримо про повітряно-крапельний, в першу чергу це крапельний. Збудник коронавірусної хвороби не передається аерогенним шляхом. Тобто він передається тільки в крапельках, крапельки великого розміру, які відразу осідають на поверхні, і через ці поверхні, коли людина контактує руками і потім доторкується до слизової, може потрапити до організму людини і інфікувати цю людину", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що треба спрямовувати всі зусилля на запобігання виникнення хвороби саме через крапельний механізм передачі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.