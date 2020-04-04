На Рівненщині одужали перші хворі на COVID-19

У Рівненській області одужали пацієнти, у яких раніше виявили коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

«Є перші новини про одужання на Рівненщині. Дві жінки з села Тинне, яким було встановлено діагноз COVID-19, вилікувалися. За результатами двох ПЛР-тестів коронавірус у них не виявлено», - повідомив Коваль.

Він повідомив, що наразі мешканки Тинного почуваються добре та чекають на виписку із Сарненської ЦРЛ.

Станом на 4 квітня в області офіційно підтверджено 31 випадок захворювання на COVID-19, з яких 4 - летальні. В Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів перевіряють 21 підозру на COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у селі Тинне Сарненського району були зафіксовані перші в області випадки коронавірусу.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.