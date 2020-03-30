У тернопільській глибинці на коронавірус захворіли уже 25 медиків
Укрінформ
За останню добу у Монастириському районі на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус сягнула уже 47 пацієнтів, в тому числі 25 медиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
"На 18 год 29 березня в районі інфікованих коронавірусом - 47 осіб. З них – у Монастириській – 28. Серед медперсоналу захворіло 25 лікарів, п’ятеро дітей", - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, кількість хворих на коронавірусу в Тернопільській області вже сягнула 57 осіб.