У тернопільській глибинці на коронавірус захворіли уже 25 медиків

За останню добу у Монастириському районі на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус сягнула уже 47 пацієнтів, в тому числі 25 медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

"На 18 год 29 березня в районі інфікованих коронавірусом - 47 осіб. З них – у Монастириській – 28. Серед медперсоналу захворіло 25 лікарів, п’ятеро дітей", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість хворих на коронавірусу в Тернопільській області вже сягнула 57 осіб.