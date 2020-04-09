На Прикарпатті посилять карантин напередодні Вербної неділі
Про це на брифінгу 9 квітня повідомила перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка.
«Сьогодні відбулося засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Західним областям, в тому числі і нашій, Івано-Франківській, рекомендовано ввести на вихідні дні посилені обмежувальні заходи, режим максимального обмеження пересування», - повідомила Марія Савка.
Вона зазначила, що такі обмежувальні заходи напередодні Вербної неділі необхідні для того, аби карантин не доводилось постійно продовжувати.
«Ми повинні втримати ситуацію і розірвати ланцюг поширення хвороби», - зазначила Марія Савка.
Відомо, що в Івано-Франківській області станом на 9 квітня лабораторно підтвердили 218 випадків COVID-19, з них 15 – летальні.
Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.