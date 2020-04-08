На Прикарпатті створюють блокпост у селищі Перегінське через COVID-19

У селищі Перегінське (Перегінськ), де зафіксовано 11 випадків коронавірусу, створюють блокпост.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу розповів в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Рожнятівському районі є населений пункт Перегінськ, де прибуває велика кількість людей з-за кордону. Райдержадміністрацією і їхньою комісією ухвалено рішення про створення блокпоста і всіх цих людей перевірять і, при потребі, скерують на самоізоляцію, обсервацію чи у лікувальні заклади», - сказав Федорів.

Він зауважив, що у Перегінську сьогодні проводять дезінфікуючі заходи і з’ясовують, що спричинило спалах коронавірусної інфекції.

За інформацією Віталія Федоріва. в області визначені 3 заклади для обсервації людей. В жодному з них людей немає.

За інформацією Івано-Франківської облдержадміністрації, у Рожнятівському районі станом на 8 квітня лабораторно підтверджено 18 випадків захворювання на COVID-19. Відомо, що 11 з них зафіксовано у селищі Перегінське.

Раніше спалах коронавірусу реєстрували в селі Вовчківці, Снятинського району.

В Івано-Франківській області станом на 8 квітня лабораторно підтверджені 198 випадків захворювання на корона вірусну інфекцію, 13 з них – летальні.