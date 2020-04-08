На Прикарпатті у Делятині поховали померлу від COVID-19, яка працювала у військовій частині

У Делятині Івано-Франківської області поховали жінку з військової частини, яка 6 квітня померла від COVID-19; у її родини візьмуть біоматеріал для дослідження.

Про це кореспондентові Укрінформу телефоном повідомив голова Делятинської ОТГ Богдан Клим’юк.

«Учора ми займались похованням цієї жінки. На похороні були чоловік, діти, двоє комунальників і священник. Поховали жінку в Делятині, звідки вона родом», - повідомив Клим’юк.

За його словами, жінка працювала у військовій частині, яка дислокується на території Делятина, оператором котельні. Проживала вона разом з родиною теж на території військової частини, яка є закритою для сторонніх осіб. Потрапити туди можна через КПП лише за перепусткою.

«Наша мобільна бригада медиків їде брати в родичів померлої у військовій частині біоматеріал для ПЛР-тестів. Там є чоловік, двоє дітей і мама. Це перші контактні особи померлої», - зауважив Клим’юк.

Відомо, що на території військової частини в Делятині проживають близько 1400 людей. Багато з них у ці дні повернулись з-за кордону.

За інформацією Командування Медичних сил Збройних сил України, жінка померла у Надвірнянській ЦРЛ, куди її госпіталізували з діагнозом ГРЗ. З 30 березня вона перебувала в реанімації. Діагноз COVID-19 у жінки підтвердили 6 квітня ввечері.

Наразі в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 198 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.