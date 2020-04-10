Соцдопомоги та виплати переселенцям продовжили на час карантину - рішення уряду

Кабінет міністрів продовжив на період карантину та на один місяць після його завершення виплату державної соціальної допомоги.

Відповідна постанова №264 від 8 квітня опублікована на Урядовому порталі.

Згідно з документом, строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його скасування і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення.

Водночас постановою передбачено, що строк звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, продовжується на період карантину та один місяць після дати його скасування.

Уряд також установив, що орган соціального захисту населення протягом одного місяця після скасування карантину проводить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги та державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю на підставі поданої особою або її законним представником заяви та необхідних документів.

Перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, в якому закінчився строк виплати допомоги, але не раніше ніж з місяця встановлення карантину.

Кабмін також дозволив, що заяви та документи, необхідні для призначення державної соцдопомоги, можуть бути надіслані поштою.

Оприлюднено також прийняту 8 квітня постанову Кабінету міністрів, що передбачає унормування порядку виплати під час карантину щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Текст документу опублікований на Урядовому порталі.

"У разі, коли закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, передбачених цим пунктом, у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточний шестимісячний строк”, - ідеться в документі.

Крім того, Кабмін заборонив під час карантину та впродовж наступного місяця після його завершення приймати рішення про скасування дії довідки ВПО.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.