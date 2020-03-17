Пенсії та соцдопомоги переселенцям нараховуватимуть автоматично - Резніков

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розуміє занепокоєння громадських організацій і правозахисників щодо можливих труднощів при тимчасовому обмеженні на пересування через КПВВ мешканцям тимчасово окупованих територій та окремим категоріям громадян, що мають довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Як запевнив віцепрем’єрміністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков, саме тому відомство робить усі можливі кроки на випередження для запобігання проблемам під час дії цих вимушених заходів.

«Щойно почалося обговорення рішень щодо можливого введення обмежень на перетин лінії дотику через КПВВ, Мінреінтеграції одразу вийшло з ініціативою тимчасово зупинити дію вимоги до ВПО підтверджувати фактичне перебування на підконтрольній території протягом 60 днів. Ми розуміємо, що це здебільшого пенсіонери, які є у групі ризику і є найбільш вразливими до коронавірусу. Зараз рішення про скасування цієї вимоги вже прийняте. Людям не треба робити ніяких додаткових дій, пенсії і соціальна допомога будуть нараховуватись автоматично і в повному обсязі, ці кошти можна буде вільно отримати по закінченні карантину, або ж користуватися банківською карткою - безготівковими коштами, банківські карти в жодному разі не блокуватимуться», - підкреслив Резніков.

Він зазначив, що обмеження пересувань – це критично необхідний, вимушений і тимчасовий захід, покликаний стримати поширення епідемії коронавірусу, який є найбільш небезпечним для літніх людей. Без перебільшення йдеться про життя громадян.

«Ми бачимо, що інші країни вводять більш жорсткі обмеження. Але наразі вважаємо за нагально необхідне хоча б обмежити пересування людей країною. Цей протипандемічний захід сьогодні - найбільш ефективний задля зниження та попередження захворюваності. Саме задля реалізації права на життя і зниження ризику його втрати запроваджено тимчасове обмеження пропуску через КПВВ. І чим пізніше ці обмеження вводяться, тим вони жорсткіші, оскільки може бути більше жертв і більше зусиль буде потрібно, щоб утримати ситуацію», - сказав віцепрем'єр.

За його словами, обмеження стосуються не тільки КПВВ, не тільки окупованих територій і не тільки ВПО. На місцях вводяться такі обмежувальні заходи, як робота громадського транспорту, громадські заклади харчування, ТРЦ тощо. Скасовуються пасажирські перевезення всередині України. Це торкнеться десятків мільйонів людей.

«Ми розуміємо, що швидке введення обмежувальних заходів, коли не всі громадяни встигнуть завершити справи і повністю підготуватися, створить незручності. Але іншого варіанту, ніж діяти негайно, просто немає. Статистика у країнах Європи свідчить, що за добу кількість інфікованих і загиблих може подвоюватися, вірус поширюється дуже швидко. Тому Україна змушена діяти», - наголосив Резніков.

Він зазначив, що для оперативної реакції на складні випадки, що виникають, Мінреінтеграції перебуває у безперервному контакті з органами влади на місцях, поліцією, прикордонниками і військовими; опрацьовує алгоритми спільних дій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.

Фото: Макс Левін, LB.ua