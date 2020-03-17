Для переселенців тимчасово скасували обов’язкову верифікацію

Верховна Рада тимчасово на час карантину скасувала обов‘язкову верифікацію для вимушено переміщених осіб.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.

"Верховна Рада України на час карантину вирішила тимчасово не застосовувати для внутрішньо переміщених осіб необхідність підтверджувати присутність на підконтрольній уряду України території, аби українці могли зберегти статус ВПО і без перешкод після карантину отримати нараховані пенсії та соціальні виплати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у звичайний час ВПО повинні підтверджувати свою фактичну присутність на підконтрольній території, інакше через 60 днів вони можуть бути позбавлені статусу ВПО.

"Проте законодавством передбачено, що за умови обґрунтованих причин норма про обов’язкове підтвердження присутності не застосовується. Відсьогодні, введення карантину віднесено до форс-мажорних обставин", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, ВР на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила у другому читанні і в цілому проєкти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)" (№3219), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" (№2538), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" (№2539), "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)" (№3220).

Верховна Рада також ухвалила постанову "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні", внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук запропонував доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати ухвалені закони на направити їх на підпис Президентові, і народні депутати підтримали цю пропозицію.