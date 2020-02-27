У "Голосі" порахували, що на повернення переселенців додому Україні треба до 40 мільярдів

На етапі реінтеграції тимчасово окупованих територій України на суверенні території можуть повернутися близько 700 тисяч громадян, забезпечення яких потребуватиме спрямування з державного бюджету 20-30 млрд грн.

Про це заявив голова фракції партії "Голос" Сергій Рахманін 27 лютого під час презентації "Стратегії холодної деокупації", розробленої політсилою як план повернення Криму та Донбасу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На етапі завершення деокупації та початку режиму реінтеграції важливо передбачити повернення великої частини населення, тої частини населення - внутрішньо переміщених осіб, які під тиском війни виїхали з рідних місць, але все одно прагнуть повернутися. У нас є окремий документ, який стосується економічної та гуманітарної складової, що, зокрема, передбачає можливість надання необхідних майнових, фінансових, гуманітарних послуг тим громадянам, які змушені будуть під впливом ситуації ще переїхати з окупованих територій на суверенні території України... Мало того, сам факт наявності демілітаризованої зони (згідно з планом "Голосу", це смуга завширшки 2,5 км, яка створюватиметься для убезпечення України щонайменше на рік від ведення бойових дій та дзеркального й синхронного усунення сил і засобів сторін від наявної лінії розмежування - ред.) може призвести до переїзду ще частини населення... Ми намагалися порахувати: йдеться про те, що це величезне навантаження на державний бюджет, який Україна не витримає. Насправді можемо говорити реально про переїзд приблизно 700 тис. людей. Це потребує 20-30 млрд додаткових, а в пікових моментах - і до 40 млрд”, - сказав він.

Водночас, за розрахунками "Голосу", прогнозується приріст ВВП +2% до 2030 року "навіть з огляду на те, що це часто-густо не дуже працездатна частина населення, і це потребує додаткових коштів у бюджеті".

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"Якщо буде правильно логістично побудовано працевлаштування цих людей, використання їх в економіці України, то це абсолютно коректний прогноз. Тобто витрати, які ми понесемо, вони нам відіб'ються. Давайте не забувати про те, що якщо нам "напхають", нав'яжуть неконтрольовані нами території за допомогою псевдовиборів, і ми змушені будемо фінансувати їх з державного бюджету захищеними рядками, не маючи жодного механізму контролю за цими витратами, то вони будуть набагато більшими і точно обвалять наш бюджет", - підкреслив Рахманін.

Як повідомлялося, фракція партії "Голос" напрацювала власний план деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, який передбачає припинення вогню на всій лінії розмежування протягом року, припинення бойових дій на рік-два, створення демілітаризованої зони, відбудова економічного потенціалу звільнених територій, повноцінне реформування Збройних сил України, а також уточнення виборчого законодавства та законодавчої бази загалом стосовно постраждалих внаслідок конфлікту.

Фото: Геннадій Мінченко