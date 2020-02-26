У Мінветеранів назвали три напрямки стратегії реінтеграції Криму

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда вважає основними напрямками стратегії реінтеграції Криму освіту, культуру і правду.

Про це вона сказад під час форуму "Age of Crimea" (Час Криму) повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає кореспондент Укрінформу.

"Крим рано чи пізно повернеться до українського суверенітеру і наше завдання, зокрема української влади, зробити так, щоб у свідомості наших громадян, по обидва боки тимчасової адміністративної лінії, Крим завжди залишався українським. Для цього має бути сформований єдиний український порядок денний щодо кримської ідентичності", - сказала Коляда.

Вона зауважила, що мова йде про довготривалу комплексну стратегію реінтеграції тимчасово окупованих територій. "І якби ми не цінували унікальну географічну особливість півострова, нас насамперед цікавлять люди, їхня свідомість та самоідентифікація", - додала міністр.

"Як ми збираємось повертати Крим? Ми говоримо про це упродовж півроку, зокрема нашою урядовою командою і визначили для себе такі напрямки - освіта, культура і правда у вигляді доступу до інформації. Ось три основні кити нашої стратегії реінтеграції. І в центрі нашої уваги - діти та молодь", - наголосила Коляда.

За її словами, сьогодні на тимчасово окупованих територіях, в Донбасі і Крими, проживає близько мільйона дітей.

"З них понад 300 тисяч народилися вже після 2014 року, всі ці діти перебувають під постійним впливом антиукраїнської пропаганди і живуть у реаліях чужого порядку денного", - сказала урядовець.

Вона наголосила, що завдання української влади - забезпечити доступ до якісних українських освітніх та публічних послуг.

"Напрямок реінтеграції через освіту потрібно кардинально посилювати. Для цього урядова команда, на завдання Президента, розробила та винесла на розгляд концепцію реінтеграції дітей та молоді з тимчасово окупованих територій", - зазначила міністр.

Крім цього, за її словами, Україна має розпочати діалог насамперед з країнами гарантами Будапештського меморандуму про практичні сценарії реінтеграції Криму.

"Ні у кого, як в середині нашої держави, так і за її межами, немає бути ілюзій щодо можливості виокремлення кримського питання від загальної стратегії реінтеграції всіх окупованих територій та відновлення українського суверенітету. Санкції - це лише один з елементів довгострокової реінтеграції окупованих територій, і їх головне завдання робити токсичними кожного, хто порушує права людей в окупації та сприяє діям Російської Федерації. Мова йде про тих, хто організовував і проводив фейкові вибори, видавав російські паспорти і продовжує це робити, був залучений до будівництва Керченського мосту, постачав товари та надавав послуги на військові об'єкти Російської Федерації, незаконно проводив та проводить археологічні розкопки, переслідував та переслідує українську та кримськотатарську ідентичність, закрив і закриває храми. Цей напрямок ми досить вдало координуємо з нашими партнерами з США, Канадою, країнами Євросоюзу", - заявила Коляда.