В Україні планують створити Міністерство з питань реінтеграції Донбасу - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів України та представників бізнесу долучитися до реалізації інфраструктурних і соціальних проєктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це він заявив під час виступу на Українському ланчі в Мюнхені, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент, зокрема, нагадав, що для відновлення інфраструктури Донбасу в Україні створено “фонд світового рівня”.

«Він поєднує в собі два «вікна». Перше – для міжнародних партнерів, організацій та фундацій. Друге – для українського фонду, який залучатиме кошти приватного сектору та індивідуальних донорів», – зазначив Зеленський.

За його словами, основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проєкти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш захищені верстви населення, подолання наслідків війни – з фокусом на молодь, жінок, дітей та ветеранів.

«Уперше такий фонд адмініструється спільно Світовим банком, Офісом Президента та урядом України», – підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський проінформував, що в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

«Закликаю наших міжнародних партнерів долучатися й разом зі мною почати фандрайзинг для відновлення та реінтеграції Донбасу», – резюмував Президент.