Зеленський: Практично домовилися про два великі обміни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже практично домовлено про два великі треки обміну, в рамках яких будуть повернуті на Батьківщину 200 українців.

Про це він заявив під час виступу на “Українському ланчі” в Мюнхені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Домовились про два великі треки обміну, практично домовилися. Дійсно, зараз говоримо про повернення 200 українців. Це великий трек”, - відповів Зеленський на запитання, чи бачить він поступ у виконанні мінських і нормандських домовленостей.

Як повідомлялося, раніше Зеленський поінформував, що понад 200 українців досі утримуються бойовиками на тимчасово окупованому Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в анексованому Криму та Росії.

Між Україною і Росією 7 вересня 2019 року відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Також 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.