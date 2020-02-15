Зеленський: Понад 200 українців досі утримуються в ОРДЛО, ще 100 - у Криму та Росії

Понад 200 українців досі утримуються бойовиками на тимчасово окупованому Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в анексованому Криму та Росії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цю тенденцію (обміну - ред.) варто продовжувати заради визначеної мети звільнення за формулою “всіх на всіх”. Ми не можемо зупинитися, поки більше 200 українців досі утримуються в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, а понад 100 українців утримуються в Криму та на території Російської Федерації”, - сказав Зеленський.

Крім того, він нагадав, що однією з домовленостей саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня минулого року є забезпечення ефективності роботи міжнародних організацій. Водночас Президент підкреслив, що відкритим ще залишається питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, але, за його словами, “є всі підстави розраховувати на позитивне вирішення цього питання”.

Як повідомлялося, між Україною і Росією 7 вересня 2019 року відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Також 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.