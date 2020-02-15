Україна ініціюватиме секторальний принцип розведення сил на Донбасі — Президент

Україна готова запропонувати нову ініціативу розведення військових сил і засобів на Донбасі - секторальну.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу розповісти про ініціативу української сторони щодо розведення за так званим “секторальним принципом”. Відповідно до нього лінія розмежування розбивається на сектори, здійснюється поступове розведення сил і засобів”, - зазначив Зеленський.

За його словами, перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка.

Президент пообіцяв найближчим часом детально поінформувати учасників нормандського формату про зміст цієї ініціативи.

Водночас він нагадав, що на саміті у Парижі в грудні минулого року лідери нормандського формату домовилися узгодити три додаткові ділянки сил і засобів, що має відбутися до кінця березня 2020 року. Глава держави відзначив, що українською стороною запропоновано і “майже погоджено” одну таку ділянку.

Як повідомлялося, торік відбулося розведення сил у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській на лінії фронту на Донбасі.

Під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 12 лютого була погоджена нова ділянка розведення - Гнутове на Донеччині.