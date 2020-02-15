За два місяці українські позиції на Донбасі обстріляли майже 400 разів - Президент
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми домовилися в Парижі (на нормандському саміті 9 грудня - ред.), що підтвердимо відданість всеосяжному припиненню вогню. Відповідна заява Тристоронньої контактної групи була 18 грудня. Але повну тишу так поки що і не вдалося забезпечити. Майже за два останні місяці зафіксовано майже 400 обстрілів українських позицій, внаслідок яких продовжують гинути українські люди, українські військові”, - зазначив Зеленський.
Водночас він запевнив, що Україна послідовно та неухильно дотримується мирного та дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі у відповідності з нормами міжнародного права.