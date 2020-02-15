Зеленський: Ми готові до діалогу з населенням Донбасу, але не з ватажками "ЛДНР"

“Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті. Нас переконують, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення України”, - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський сподівається на збільшення військової допомоги від США

Водночас він підкреслив, що “голосом Донбасу” є також 1,5 млн тимчасово переміщених осіб, які були змушені покинути свій рідний дім на Донеччині і Луганщині.