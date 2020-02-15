Зеленський сподівається на збільшення військової допомоги від США

Зеленський сподівається на збільшення військової допомоги від США

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський сподівається на збільшення Сполученими Штатами Америки обсягів надання Україні військової та безпекової допомоги.

Про це він сказав під час зустрічі з делегацією Конгресу США на чолі з сенатором Джеймсом Інхофом в рамках безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє пресслужба глави держави.

“Володимир Зеленський підкреслив велике значення військової та безпекової допомоги, яку Україна отримує від США, та висловив сподівання на збільшення її обсягів і розширення напрямів”, - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку обох палат Конгресу США. Також він висловив подяку Інхофу за важливі зусилля Сполучених Штатів у забезпеченні такої незмінної підтримки.

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«Я відчуваю дуже позитивне ставлення Сполучених Штатів Америки до України. Для нас дуже важлива підтримка США», – наголосив Президент України.

Глава держави зауважив, що Україна налаштована на проведення демократичних реформ, ефективної антикорупційної політики.

«Ми почали реформи у правоохоронній системі. Перезапустили Генеральну прокуратуру, йде велика атестація прокурорів, кілька тисяч прокурорів були звільнені. Їх перевіряють на доброчесність та професійність. Ми також ініціювали багато економічних реформ. Але це все – лише початок», – запевнив Зеленський.

За даними пресслужби, також ішлося про реформування сектору безпеки та оборони, зокрема оборонної промисловості за стандартами країн-членів НАТО.

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«У нас буде повне перезавантаження «Укроборонпрому», щоб українські оборонні підприємства були ефективними, сучасними та прозорими. Якщо є проблеми, ми в постійному доступі, готові вирішувати всі питання», – наголосив Президент України.

Він поінформував американських законодавців про перебіг переговорного процесу щодо мирного врегулювання на Донбасі та висловив зацікавленість у більш активному залученні до нього США.

Додатково Зеленський запросив американських інвесторів до України та розповів про нові програми захисту й підтримки для розвитку бізнесу.

Фото: Офіс Президента України

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