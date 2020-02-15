Зеленський обговорив із директоркою МВФ судову реформу та “законопроєкт про банки”

На полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Це вже другі перемовини Глави держави з очільницею МВФ цього року, повідомляє сайт Президента.

Сторони обговорили законопроєкти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпФото: Офіс Президента Україниечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроєкт про банки.

«Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини – дружні», – підсумував Зеленський.

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Як повідомлялось, 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в $5,5 млрд.

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Фото: Офіс Президента України