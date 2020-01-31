МВФ побачив прогрес на шляху до затвердження нової програми для України

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що Україна демонструє "гарний прогрес" у виконанні попередніх умов Фонду щодо затвердження нової програми розширеного фінансування (EFF), про яку було попередньо заявлено в грудні.

Про це вона сказала у п'ятницю, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу під час зустрічі у штаб-квартирі МВФ.

"Я дуже уважно стежу за розвитком ситуації з моменту досягнення (з Україною – ред.) угоди на робочому рівні. У мене також була можливість зустрітися з президентом Зеленським та командою в Давосі. Те, що ми бачимо – це гарний прогрес", - відповіла глава Фонду на запитання, наскільки Україна й МВФ наблизились до затвердження нової програми розширеного фінансування.

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Нагадаємо, що на початку грудня минулого року Крісталіна Георгієва після телефонної розмови з Володимиром Зеленським офіційно оголосила про досягнення попередньої домовленості щодо нової трирічної програми EFF на суму $5,5 мільярдів. Тоді у Фонді підкреслили, що для затвердження програми Виконавчою радою, Україна має виконати низку "попередніх заходів". Однак, що саме передбачають ці кроки, у МВФ не деталізували.

Коментуючи в п'ятницю те, які "попередні заходи" все ж має реалізувати українська сторона, Крісталіна Георгієва зазначила, що одним із них було "представлення бюджету, обґрунтованого у фінансовому плані". У МВФ також очікують "кроків, пов'язаних з верховенством права", й стежитимуть за розвитком цього питання впродовж найближчих тижнів. Крім того, директор-розпорядник МВФ звернула увагу на групи впливу, які існують в Україні.

"Наша спрямованість полягає в тому, щоби підтримати Україну на шляху до поліпшення конкурентного середовища. Ми всі визнаємо, що в країні існують певні зацікавлені кола (vested interests – англ.), які не обов'язково допомагають досягти інклюзивного зростання (спрямованого на розв'язання соціальних проблем – ред.)",- зауважила Георгієва.

У цьому зв'язку вона підкреслила, що МВФ готовий підтримати нинішню українську владу на шляху до задекларованих змін.

"Ми всі розуміємо, з якою платформою балотувався президент (України – ред.), і український народ обрав його за це. Тож, ми хочемо зробити все можливе, щоби забезпечити інституційну підтримку країни", - наголосила директор-розпорядник МВФ.

Фото: Bloomberg