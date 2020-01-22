Гончарук обговорив із директоркою МВФ нову програму фінансування

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою виконання заходів, необхідних для затвердження програми розширеного фінансування МВФ для України.

Про це Гончарук, який перебуває у Давосі на Світовому економічному форумі, повідомив у Telegram.

"Обговорили з директором-розпорядником МВФ хід виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування”, - зазначив Гончарук.

Він висловив вдячність Георгієвій за "конструктивний діалог".

Як повідомлялося, Україна й МВФ досягли попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 мільярда. При цьому у Фонді позитивно оцінили прогрес, досягнутий Україною за останні кілька місяців у просуванні реформ, і зазначили, що країна повинна "зосереджуватися на підтримці макроекономічної політики".