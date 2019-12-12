Нова програма для України: МВФ чекає імплементації "попередніх заходів"

Засідання виконавчої ради МВФ щодо затвердження нової програми розширеного фінансування для України буде проведено залежно від імплементації Україною "попередніх заходів".

Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в штаб-квартирі Фонду директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би наголосити, що була (досягнута угода – ред.) на робочому рівні – як ми її називаємо, домовленість на рівні персоналу – тобто вона підлягає обговоренню й затвердженню нашою виконавчою радою. Це важливий момент", - зауважив представник Фонду.

У відповідь на запитання, коли виконавча рада МВФ буде готова зібратися, щоби прийняти рішення по новій програмі, Райс зазначив, що конкретної дати поки що не встановлено. "Це залежатиме від імплементації попередніх заходів", - уточнив представник МВФ.

На прохання Укрінформу пояснити термін "попередні заходи", у пресслужбі Фонді зауважили, що не розшифровують конкретного переліку дій, однак зазначили, що йдеться про умови, які має виконати Україна. "Це означає, що Україна має зосереджуватися на підтримці макроекономічної політики", - підкреслили у МВФ.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського й директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої. Сторони обговорили умови подальшої співпраці й досягли попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол. При цьому у Фонді позитивно оцінили "вражаючий прогрес", досягнутий Україною за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні міцної економічної політики.