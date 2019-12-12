Нова програма з МВФ може бути підписана у І кварталі 2020 року — НБУ

У Національному банку вважають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом може відбутися у першому кварталі 2020 року.

Про це на пресконференції у четвер заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цьому році рішення про підписання програми не буде підписано, але згідно з тим графіком, коли відбудеться засідання (МВФ -ред.), це може бути в І кварталі наступного року", - сказав Смолій.

Він зазначив, що програма буде укладена терміном на три роки, обсягом 4 млрд SDR, або 5,5 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.