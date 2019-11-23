Ми провели конструктивні перемовини з МВФ — Гончарук

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена, яка працювала в Україні 14-22 листопада, відзначила прогрес у просуванні реформ, досягнутий за останні кілька місяців.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

"Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців", - зазначив Гончарук.

Місія акцентувала увагу і на продовженні виваженої економічної політики.

Також за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання.

"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у представництві МВФ в Україні поінформували, що дискусії щодо нової програми Міжнародного валютного фонду, місія якого відвідала Україну в період 14-22 листопада, триватимуть наступними тижнями.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.