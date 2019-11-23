МВФ: дискусії щодо нової програми для України триватимуть наступними тижнями

Дискусії щодо нової програми Міжнародного Валютного Фонду, місія якого відвідала Україну в період 14-22 листопада, триватимуть наступними тижнями.

Про це Укрінформу повідомили в представництві МВФ в Україні з посиланням на заяву керівника місії МВФ Рона ван Родена.

"Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника місії МВФ, команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. "Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики", - додали у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.