Гончарук очікує на прогрес у перемовинах із МВФ до кінця року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очікує на прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у цьому році.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання уряду, відповідаючи на запитання, чи очікує він остаточних домовленостей про нову програму співпраці з МВФ за результатами візиту місії фонду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що ми дуже наблизились до досягнення домовленості з нашими колегами, на робочому рівні звичайно... Я оптимістично налаштований щодо термінів і думаю, що прогрес буде точно вже цього року", - сказав Гончарук.

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Він також вважає, що робота з МВФ має величезний прогрес за останні два місяці: "Ми набагато краще розуміємо один одного, я очікую, що ця робота дасть результати найближчим часом".

Гончарук також зауважив, що в практиці досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом є безпрецедентним, коли така домовленість досягається протягом двох місяців, і це нормально, коли перемовини тривають пів року-рік.

Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві. Місія МВФ продовжує обговорення з представниками української влади нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.