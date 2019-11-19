Україна має закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році — Маркарова

Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.

Про це Громадському повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

"Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", — розповіла вона.

Міністерка зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві, щодо нової кредитної програми про співпрацю.

"Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща", — пояснила Маркарова.

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Як повідомляв Укрінформ, МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.