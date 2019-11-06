МВФ прогнозує зростання ВВП України - два роки поспіль "плюс" 3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України в 2019-2020 роках на рівні 3,0%.

Про це йдеться у доповіді Фоду за листопад 2019 року під назвою Regional Economic Outlook: Europe.

Згідно з прогнозом МВФ, зростання реального внутрішнього продукту України буде на рівні 3,0%, як цього року, так і в наступному.

Проте, вже у 2021 році ВВП України незначно прискориться - до 3,1%.

Як повідомлялося, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що прогнози зростання економіки в країні очікуються на рівні 3,5-3,7% у наступному році.