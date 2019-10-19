МВФ і Україна мають спільні інтереси щодо земельної реформи – Милованов

Міжнародний валютний фонд не вказує Україні, що потрібно зробити в питанні земельної реформи, однак вони зацікавлені в тому, аби на селі розвивався бізнес для малих і середніх фермерів, щоб підвищити добробут людей в Україні.

Про це розповів за результатами зустрічей у Вашингтоні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Більшість зустрічей (у Вашингтоні – ред.) фокусувалися на підтримці середніх і малих фермерів, як їх можна підтримувати фінансово, як можуть міжнародні організації допомогти, яку форму це може прийняти: наприклад, компенсація відсоткових ставок чи гранти", - розповів про хід переговорів український міністр.

Читайте також: МВФ готує для України програму на наступні три роки

Він уточнив, що поняття "грант" у цьому випадку означає, наприклад, 20-відсоткову доплату з боку держави чи фінансової організації для людини, яка хоче купити землю в Україні.

"У них (у МВФ – ред.) дуже велика зацікавленість, щоби реформа пройшла так, аби на селі був створений бізнес. Оскільки, якщо від реформи не виграють малі власники землі й малі фермери, то це не та реформа, яка потрібна Україні", - підкреслив Милованов, додавши, що це також мета й української сторони.

За його словами, у Фонді хочуть, щоб Україна стояла на ногах самостійно. "Тому дуже велика зацікавленість з точки зору розвитку середнього й малого бізнесу на селі. У них мандат такий – розвивати добробут людей", - зазначив міністр.

Водночас він наголосив: "Вони не просять нас нічого зробити по ринку землі, вони запитують, що ми будемо робити для того, щоби економіка зростала".

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні цього тижня відбуваються збори МВФ і Світового банку. Українська делегація також бере в ній участь на рівні міністрів.