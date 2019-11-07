МВФ заявляє про певний прогрес у переговорах з Україною

Україна і МВФ досягли певного прогресу в переговорах по новій програмі розширеного фінансування української економіки. Проте залишається ряд умов щодо гарантій та реформ, необхідних для подальшого просування в цьому питанні.

Про це розповів під час брифінгу 7 листопада у Вашингтоні директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я можу вам сказати, що досягнуто прогресу в обговоренні фіскальної та грошово-кредитної політики, а також кроків щодо ключових реформ", - зазначив представник Фонду.

У цьому зв'язку він зауважив, що "надзвичайно важливе значення" мають гарантії незалежності та фінансової стабільності Нацбанку України, мінімізації фіскальних витрат в контексті рішень банку, а також зміцнення верховенства права та боротьба з корупцією.

"Як я вже сказав, дискусії тривають. Думаю, тут немає нічого надзвичайного. Ви знаєте, що потрібен час для того, щоби узгодити пакет заходів, який може бути підтриманий програмою МВФ", - пояснив Райс. Водночас, він підкреслив, що МВФ "безумовно підтримує широку мету більш швидкого, стійкого та всеосяжного зростання" в Україні з метою підвищення рівня життя населення, а також залучення вкрай необхідних інвестицій.

"Ми вважаємо, що Україні потрібно досягти просування в деяких структурних реформах – знову ж таки, покращити врядування та зусилля в боротьбі з корупцією", - підкреслив представник МВФ.

Він також звернув увагу на необхідності зменшення ролі олігархів у країні та водночас на відпрацюванні фіскальної й монетарної політики "для підтримки макростабільності" національної економіки.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.