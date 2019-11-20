Посли G7 висловили підтримку нової програми співпраці України з МВФ

Посли країн "Великої сімки" висловлюють повну підтримку новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом, яка принесе довготривалу користь нашій країні.

Про це йдеться у заяві дипломатів у Twitter за результатами сьогоднішньої зустрічі з представниками місії МВФ.

"Зустріч G7 з місією МВФ в Україні, сьогодні зранку. G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

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У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Фото: G7AmbReformUA