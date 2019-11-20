Посли G7 висловили підтримку нової програми співпраці України з МВФ
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Укрінформ
Посли країн "Великої сімки" висловлюють повну підтримку новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом, яка принесе довготривалу користь нашій країні.
Про це йдеться у заяві дипломатів у Twitter за результатами сьогоднішньої зустрічі з представниками місії МВФ.
"Зустріч G7 з місією МВФ в Україні, сьогодні зранку. G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", - йдеться у повідомленні.
Фото: G7AmbReformUA