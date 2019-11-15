Смолій обговорив із місією МВФ реформу фінсектору

Місія Міжнародного валютного фонду 14 листопада зустрілася з представниками Національного банку для обговорення подальшої реформи фінсектору.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав голова Національного банку Яків Смолій.

"Попри заблоковані входи до будівлі НБУ місія МВФ в перший же день у Києві завітала до нас на зустріч. Попереду - тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектору, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності", - написав Смолій.

Попри заблоковані входи до будівлі #НБУ місія #МВФ в перший же день у Києві завітала до нас на зустріч. Попереду - тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності pic.twitter.com/FWDq0sPX9o — Yakiv Smolii (@YSmolii) 14 листопада 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

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Місія МВФ продовжує обговорення з представниками української влади нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом.